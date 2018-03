HubLab, narrerà Pmi eccellenti

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Nasce progetto HubLab, (www.hublab-eccellenze.it), iniziativa che si propone di mettere in luce le eccellenze della piccola media impresa italiana, promossa da Gea-Consulenti di direzione, Hbr Italia ed Arca Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa Italiana.

Il progetto si articolerà in tre fasi e si focalizzerà sul racconto di un'industria italiana di successo ma ancora poco conosciuta. Il debutto il prossimo 10 aprile con il convegno 'La leva del risparmio privato come vantaggio competitivo per le Pmi' al Salone del Risparmio, dove il top-management di imprese quotate e non analizzerà le opportunità offerte da strumenti di finanziamento come i Piani individuali di risparmio (Pir).

L'eccellenza nella capacità di attrarre risparmio privato saranno al centro del 'Premio attrattività finanziaria' il 13 giugno in Borsa Italiana. Infine, le performance in termini di sviluppo ed innovazione, internazionalizzazione saranno il tema del momento conclusivo il 'Premio eccellenze d'impresa' il 15 ottobre.