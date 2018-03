Gazprom, al via stop contratti con Kiev

"Oggi alla Naftogaz è stato inviato l'avviso ufficiale sull'inizio della procedura dello scioglimento dei contratti di fornitura e di transito del gas attraverso la corte d'arbitrato di Stoccolma". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Gazprom Alexei Miller citato dalla Tass. Intanto scende in campo Bruxelles: la Commissione Ue è di nuovo "pronta a mediare" come ha già fatto in passato tra Ucraina e Russia sulla questione gas, ha fatto sapere il vicepresidente della Commissione Ue all'Unione dell'energia Maros Sefcovic dopo contatti con entrambe le parti durante il fine settimana, che hanno mostrato il loro interesse a "restare in contatto" con Bruxelles.

La decisione di Gazprom di terminare i contratti con Naftogaz, ha assicurato la Commissione, è una procedura che "può richiedere un certo tempo e non avrà conseguenze immediate sui flussi di gas". "Data la complessità e la sensibilità della situazione, esploreremo ulteriormente la possibilità" di negoziati trilaterali Bruxelles-Kiev-Mosca.