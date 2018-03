Embraco: domani assemblee. Calenda, ci sarò

Ci sarà anche il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda alle assemblee dei lavoratori dell’Embraco, convocate domani nella fabbrica di Riva di Chieri, per discutere l’intesa raggiunta a Roma venerdì. “Ho dato disponibilità ai sindacati di venire domani alla vostra assemblea. Se vi serve ci sono”, scrive Calenda rispondendo su Twitter a un lavoratore che chiede di potergli stringere la mano. “Mi devono dare l’ok i sindacati. Agenda più sgombra di così si muore. Scatoloni pronti”, dice il ministro in un altro messaggio. E a un altro lavoratore che insiste Calenda risponde “ci sarò”.

Le assemblee saranno una per turno: dalle 12,30 alle 14, dalle 14 alle 15,30 e dalle 22 alle 23,30. Calenda ha polemizzato con la deputata del M5S Laura Castelli che davanti ai cancelli dell'Embraco gli ha chiesto perché non sia andato a parlare oggi con i lavoratori come ha fatto lei. “Vado solo se mi chiamano i lavoratori a spiegare l’accordo fatto. Le buffonate ancora per un po’ mi tocca lasciarle a voi”, scrive sempre su Twitter.