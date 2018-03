Elezioni:Borsa Milano rallenta (-0,8%)

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Piazza Affari flette dopo l'esito delle elezioni politiche. Il Ftse Mib cede lo 0,80% a 21.733, appesantito dal crollo di Mediaset (-6,4%), con il risultato di Forza Italia inferiore alle aspettative, e dalle perdite delle banche.

In rialzo il rendimento del Btp che sale al 2,2% mentre lo spread con il Bund tedesco è a 139 punti base. In calo l'euro che si attesta a 1,2303 sul dollaro, sul mercato di Londra.

Sul fronte delle banche scivolano Bper in calo del 5,7% e Banco Bpm del 5,4%. Male anche Ubi (-3,8%), Mps (-3%) e Unicredit (-2,2%). In terreno positivo Brembo che guadagna il 3,6%, dopo i conti con con i ricavi ad oltre 2,4 miliardi e l'utile che sale del 9,5%. Bene anche Exor che guadagna il 2,4% e Tim (+0,9%).