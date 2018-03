Borse Europa su, Milano cede 1,1%

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - L'Europa continua a crescere.

All'indomani del voto, solo Milano naviga in terreno negativo.

Il Ftse mib cede l'1,1% a 21.656 punti, appesantito dalle banche e da Mediaset (-7%). Le altre Piazze del Vecchio Continente sono guidate da Francoforte (+0,7%), trainata dall'accelerazione alla formazione di un governo, con il via libera dell'Spd alla grande coalizione. Londra e Parigi salgono dello 0,3% e Madrid dello 0,25%. In Piazza Affari, Bper è sospesa al ribasso, banco Bpm perde il 6%, Ubi il 4,8%, Unicredit il 2,3%, Intesa l'1,8%.

Fuori dal listino principale Mps è in calo del 3%. Salgono Tenaris (+1,7%), Moncler (+2%) e Stm (+1,1%).