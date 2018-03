Borse Europa prendono fiato, cede Milano

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Dopo i primi scambi, le principali Piazze europee prendono fiato ma, all'indomani del voto, Milano è la peggiore. Piazza Affari cede l'1,2%. Il giorno dopo il via libera dell'Spd a una Grosse Koalition in Germania, Francoforte resta negativa (-0,2%), ma riduce le perdite rispetto all'apertura. Vira in positivo Parigi, che sale dello 0,1%, mentre Londra guadagna lo 0,4%. In Piazza Affari restano sotto pressione Mediaset, che perde il 4,7%, e le banche. Nel complesso il comparto cala del 2,3%, trascinato da Bper che scende del 4,3%, Ubi del 3,8%, Intesa del 2,6% e Unicredit del 2,8%. Banco Bpm è stata sospesa al ribasso ed è rientrata in perdita del 4,7%. Mps giù del 2%. Salgono invece Leonardo (+0,5%) e Tenaris (+0,96%).