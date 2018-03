Borse Asia in calo, euro stabile

Apertura di settimana in consistente calo per le Borse asiatiche, che ancora pagano l'annuncio del presidente americano Donald Trump in tema di dazi sull'acciaio e sull'alluminio. Dopo un momento di nervosismo legato alle prime notizie sull'esito del voto in Italia, l'euro si è stabilizzato ed è ora a 1,2299 sul dollaro. Tokyo ha perso lo 0,66% a quota 21.042 punti con lo yen che si rafforza sul dollaro e sull'euro. Contrastate le Piazze cinesi, con Shanghai che cede lo 0,2% e Shenzhen che sale dello 0,2%, dopo che il governo ha confermato il target di crescita, che per il 2018 è previsto "intorno al 6,5%", contro il 6,9 dello scorso anno.

Male Hong Kong, che perde l'1,48%, e Seul, che scivola dell'1,13%. Segno meno anche per Sidney (-0,57%). In giornata non sono attesi dati macroeconomici particolarmente significativi, mentre a livello politico, oltre all'esito del voto italiano c'è l'apertura del Congresso nazionale del Popolo, in Cina. Anche per l'Europa si prospetta un avvio di seduta debole mentre lo spread Btp-Bund sale a 140 punti dai 130 della vigilia con un rendimento sopra il 2%.