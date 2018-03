Apertura in calo per le Borse europee che poi però recuperano nel corso della seduta, all'indomani del voto in Italia e alla luce del via libera dell'Spd, in Germania, a una Grosse Koalition per formare un Governo con Angela Merkel cancelliere. Solo Milano resta in perdita: cede l'1,2% a 21.600 punti. Ad appesantire Piazza Affari sono Mediaset, che perde il 4,7%, e il comparto banche,. Francoforte sale dello 0,46%. Bene anche Parigi (+0,26%), e Londra (+0,4%).