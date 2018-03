Axa compra Xl Group per 12,4 miliardi

Axa ha siglato l'accordo per l'acquisizione del 100% di XL Group, compagnia assicurativa e riassicuratrice leader nel settore immobiliare e delle attività commerciali con una forte presenza in Nord America, Europa, Lloyd's e Asia-Pacifico. L'operazione, interamente in contanti, è valutata 12,4 miliardi di euro e rappresenta un premio del 33% al prezzo di chiusura di XL Group del 2 marzo scorso. "La transazione offre una significativa creazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder con una maggiore diversificazione del rischio e maggiori prospettive di crescita" ha commentato l'amministratore delegato di Axa, Thomas Buberl, aggiungendo che Axa "vedrà il suo profilo significativamente ribilanciato verso i rischi assicurativi e lontano dai rischi finanziari". La Borsa, però, non apprezza (in particolare il prezzo) e il titolo perde circa il 9% sulla piazza di Parigi.