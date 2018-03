P.a: avanzano donne, ora sono 56,6%

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Che la 'quota rosa' non sia una riserva nella Pubblica Amministrazione italiana è cosa nota, anzi: dati del conto annuale 2016 della Ragioneria alla mano le donne sono il 56,6%. La componente femminile è rappresentata da oltre 1,8 milioni su 3,2 milioni di dipendenti complessivi. Ma non più solo in settori come scuola (79%) e sanità (66%).Anche alla presidenza del Consiglio dei ministri (51%), nelle authority (54%), nelle carriere dirigenziali penitenziarie (69%) e prefettizie (58%) sono maggioranza. L'avanzata si è consolidata con il tempo, senza exploit.