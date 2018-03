Fabi, entro 2019 2.000 sportelli chiusi

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Negli ultimi tre anni in Italia sono stati chiusi 1700 sportelli bancari ed altri 2.000 ne chiuderanno tra 2018 e 2019. Eppure l'Italia con i suoi 30 mila sportelli viene dopo altri paesi, con i 37 mila sportelli della Francia o i 35mila della Germania. Prima di noi, anche la Spagna con 32mila sportelli. Ed in tutta Europa negli ultimi anni il settore bancario ha visto venire meno 327 mila posti di lavoro. Sono questi i numeri di una crisi che però, sottolinea in una nota la Fabi, "non ha visto alcun licenziamento grazie al suo movimento sindacale". Il punto della situazione e la prospettive future di banche e credito sono al centro della due due giorni del XXI Congresso nazionale che si apre lunedì a Roma alle 15 con la relazione di Lando Maria Sileoni, segretario generale.