Sangalli presidente Confcommercio Milano

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli è stato riconfermato per acclamazione alla presidenza della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, la maggiore tra le associazioni territoriali dell'associazione (42mila imprese associate per 375mila addetti). Per la prima volta è stato nominato in Confcommercio Milano un referente per l'imprenditoria straniera: è Francesco Wu, 37 anni, imprenditore di origine cinese della ristorazione e presidente onorario dell'Unione imprenditori Italia-Cina. E' stato contestualmente istituito anche un advisory board, che dovrà orientare le attività strategiche di Confcommercio. Ne faranno parte: Piero Bassetti (presidente di Globus et Locus), Silvia Candiani (ad di Microsoft Italia), Fedele Confalonieri (presidente di Mediaset), Paolo De Nadai (Ceo e fondatore di One Day Group) e Mauro Magatti, sociologo e docente dell'Università Cattolica di Milano.