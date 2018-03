Borsa:Milano riduce calo (-1,8%),giù Fca

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Piazza Affari si conferma debole a metà seduta (Ftse Mib -1,8% a 22.247 punti), frenata da Fca (-5,48%), dopo i dati sulle vendite in febbraio in Italia, calate di oltre il 10%. Ne risentono anche Cnh (-4,59%), Exor (-4,3%), a monte della catena di controllo, Ferrari (-3,5%) e Pirelli (-3,04%), che produce pneumatici di primo equipaggiamento. Segno meno anche per Ferragamo (-3,15%), Leonardo (-2,56%) e Atlantia (-2,54%). In campo bancario scivola il Creval (-4,38%), nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti sull'aumento da 700 milioni (-67,4%), mentre Intesa cede il 2,12%, Unicredit il 2,07% ed Mps il 2,43%. Gira in calo Tim (-0,57%), che diffonde i conti e il piano industriale la prossima settimana, tiene invece Moncler (+0,22%) insiem a Ovs (+0,47%), il cui azionista Bc Partners ha ceduto ieri la partecipazione in Coin al fondo Centenary.