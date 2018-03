Borsa:Milano giù con dazi Usa, Fca -5,7%

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Piazza Affari chiude la settimana, così come le altre Borse europee, in forte ribasso (Ftse Mib -2,39% a 21.912 punti). A pesare l'intenzione di nuovi dazi su acciaio e alluminio da parte dell'amministrazione Usa di Donald Trump. Su Milano grava poi l'incertezza sull'esito delle elezioni politiche di domenica. Sotto pressione Fca (-5,72%) in una giornata difficile per l'intero comparto e all'indomani delle vendite in calo in Italia. Va male anche Exor (-6,08%), a monte ella catena di controllo, Cnh (-4,68%) e Ferrari (-4,52%). Sotto la lente il Creval con i diritti (-93%) che all'ultimo giorno di negoziazione vanno quasi a zero con il 73% delle nuove azioni passate di mano mentre il titolo perde il 5,78% a 0,101 euro appena sopra il prezzo di sottoscrizione dell'aumento. Atlantia contiene le perdite (-1,41%). Il gruppo ha diffuso i conti 2017 e ha comunicato l'ingresso in Eurotunnel con il 15,5%. Tim lascia il 2,09% in attesa di conti e piano industriale la prossima settimana.