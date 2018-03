Borsa: Milano debole (-0,9%), giù Fca

Appare sempre più pesante Fca in Piazza Affari, dove il titolo cede il 6% a 16,01 euro in una mattinata difficile per l'intero comparto dell'auto in Europa, con i rivali che cedono in media il 2%. All'indomani delle vendite in calo in Italia a febbraio (-10%) segnano il passo anche Exor (-4,16%), a monte della catena di controllo, Ferrari (-3,6%) e Cnh (-3,73%).

Piazza Affari si conferma debole nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib -0,9% a 22.247 punti), frenata da Fca (-3,68%), dopo i dati sulle vendite in febbraio in Italia, calate di oltre il 10%. Ne risente anche Exor (-2,12%), a monte della catena di controllo, Cnh (-2%), Ferrari (-1,45%) e Pirelli (-1,33%), che produce pneumatici di primo equipaggiamento. Segno meno anche per Leonardo (-1,34%), Ferragamo (-1,58%) e Atlantia (-1,25%). Sale Tim (+0,81%) in vista dei conti e del piano attesi per la prossima settimana, mentre tiene Tenaris (+0,77%). Sotto pressione Creval (-3,45%), i cui diritti sull'aumento di capitale cedono il 50% a 2,16 euro, mentre Mps lascia sul campo l'1,81%.

Avvio di seduta debole per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,75% a 5.223 punti e Francoforte l'1,14% a 12.051 punti. Più cauta Londra (-0,5% a 7.140 punti).