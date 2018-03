Borsa: Europa peggiora, Milano -2%

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Peggiorano le Borse europee, per il quarto giorno consecutivo dopo che il presidente Usa Donald Trump ha chiesto di introdurre dazi su acciaio e alluminio. Una ipotesi che ha spaventato ieri Wall Street (-1,6%) e oggi le principali borse asiatiche sa partire da Tokyo (-2,5%). La peggiori sono Milano e Francoforte (-2% entrambe), ma non fanno molto meglio Parigi (-1,7%) e Madrid (-1,31%) a differenza di Londra (-0,65%). Sui listini pesa l'inatteso calo delle vendite al dettaglio in Germania a febbraio, mentre è stato certificato dall'Istat il Pil trimestrale italiano e l'inflazione europea non ha suscitato sorprese. Negativi i futures su Wall Street in vista degli indici dell'Università del Michigan su fiducia, aspettative economiche e inflazione. Sui listini pesano Fca (-4,8%), Volkswagen (-2,69%), Daimler (-2,61%) e Bmw (-2,11%).

Sul fronte dell'acciaio cedono ArcelorMittal (-4% a Parigi), impegnata con Nippon Steel (-3,8%) nell'acquisto dell'indiana Exar e Thyssenkrupp (-2,89% a Francoforte).