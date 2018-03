Borsa: Europa in calo, Milano -1,9%

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Non si allenta la stretta sulle Borse europee, in calo per il ìquarto giorno consecutivo dopo che il presidente Usa Donald Trump ha chiesto di introdurre dazi su acciaio e alluminio. Già ieri ha sofferto Wall Street, i cui futures sono in calo in attesa degli indici dell'Università del Michigan sulla fiducia economica e sull'inflazione, e nella mattina ha segnato il passo Tokyo. In Europa scivola Francoforte (-2,17%), preceduta da Milano (-1,95%), Parigi (-1,78%) e Madrid (-1,73%), mentre Londra limita il calo all'1%. Sotto pressione gli automobilistici Fca (-5,21%), Ferrari (-2,86%), Volkswagen (-2,52%), Porsche (-2,49%) e Daimler (-2,38%), dopo i dati sulle vendite negli Usa e in Italia. Sui listini pesano Fca (-4,8%), Volkswagen (-2,69%), Daimler (-2,61%) e Bmw (-2,11%). Sul fronte dell'acciaio cedono ArcelorMittal (-2,99% a Parigi), impegnata con Nippon Steel (-3,8%) nell'acquisto dell'indiana Exar, Thyssenkrupp (-3% a Francoforte) e Outokumpu (-3,73%) sulla piazza di Helsinki.