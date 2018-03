Borsa: Asia in difficoltà, Tokyo -2,5%

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Borse asiatiche in difficoltà dopo i dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump sull'acciaio e sull'alluminio. In particolare ha sofferto Tokyo (-2,5%), ma non se la sono vista bene neanche Shanghai (-0,59%), Taiwan (-0,81%), Seul (-1,04%) e Sidney (-0,74%), insieme a Hong Kong (-1,5%) e Mumbai (-0,4%) ancora aperte. Negativi i futures sull'Europa, dopo dati sulle vendite in Germania peggiori delle stime, in attesa del Pil italiano e dell'inflazione europea, mentre sono contrastati i contratti su Wall Street. Dagli Usa sono attesi nel pomeriggio gli indici sulla fiducia economica dell'Università del Michigan. Sulla piazza di Tokyo ha sofferto Nippon Steel-Sumitomo Metal Mining (-3,81%), che insieme ad ArcelorMittal è pronta a rilevare l'indiana Essar Steel, cede il 3,81%. Sotto pressione anche il farmaceutico Chugai (-6,06%), che ha scontato le stime sul 2018 con il calo dei prezzi dei farmaci, Olympus (-4,48%) e Toyota (-2,37%), dopo il rialzo dello yen sul dollaro.