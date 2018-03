Arte: libro celebra contributo Altagamma

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - E' in libreria il libro 'Altagamma - Italian Creativity and Culture', realizzato dall'omonima Fondazione, che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana, per il suo 25esimo compleanno. Presenta i marchi di Altagamma attraverso il racconto delle loro iniziative per arte e cultura, le radici da cui trae ispirazione la creatività delle aziende di moda, design, alimentare, nautica, gioielleria, automotive e ospitalità. Edito da Skira, il volume ha il sostegno del Ministero dei beni artistici e culturali con un contributo dello stesso Ministro Dario Franceschini. E' scritto in inglese e la copertina è affidata al fotografo Giovanni Gastel. Come evidenziato da un studio commissionato nel 2017 al Master in art management ad administration di Sda Bocconi, quasi il 60% delle imprese Altagamma ha sviluppato progetti per il sostegno di arte e cultura con specifici progetti di Art Corporate, con picchi dell'82% per la moda, del 75% per il design.