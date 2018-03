Zalando: fatturato 2017 +23,4%

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Nel 2017 il fatturato di Zalando è cresciuto del 23,4% a 4.489 milioni di euro, e l'azienda ha registrato un Ebit rettificato di 215,1 milioni, corrispondente a un margine del 4,8%. L'utile netto è stato di 101,6 milioni (dai 120,5 del 2016). La riduzione dei costi di marketing, spiega il colosso dell'e-commerce, "non ha controbilanciato completamente i costi più consistenti in termini di infrastruttura logistica poiché gli investimenti in capacity e customer experience sono comunque necessari". Nel 2018, ha spiegato il Co-Ceo Rubin Ritter "puntiamo a una crescita del 20-25% per il quarto anno consecutivo". L'azienda amplierà l'assortimento con nuovi brand (come Swarovski o Massimo Dutti) e lancerà la categoria 'beauty' entro la fine di marzo.