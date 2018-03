Wsj, Sec avvia indagine su criptovalute

- La Sec lancia un'indagine sulle criptovalute. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la Consob americana ha emesso decine di mandati per la richiesta di informazioni sulle societa' tecnologiche e gli advisor coinvolti nel mercato delle criptomonete, dal Bitcoin alle sue sorelle.

L'attenzione delle autorita' americane e' sulle initial coin offering (ico), le raccolte fondi effettuate distribuendo token.

Le ico non seguono le stesse norme delle offerte pubbliche e, il timore, e' che siano una truffa per gli investitori.