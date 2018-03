Missione a Londra per Milano hub finanza

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Attrarre capitale finanziario e umano in Italia, rafforzando il dialogo con i principali operatori interessati a trasferirsi a Milano con la Brexit.

Questo l'obiettivo della missione del comitato 'Milano European Financial Hub' che si è svolta a Londra il 26 e 27 febbraio. Per gli incontri è stata messa in campo una delegazione guidata da Fabrizio Pagani e Arabella Caporello, coordinatori del comitato e rispettivamente capo della segreteria tecnica del ministro Padoan e city manager del Comune di Milano. ''Abbiamo costruito un rapporto di fiducia con gli investitori ma soprattutto - ha sottolineato Pagani - fiducia nei confronti del Paese, fino a vedere completamente mutato l'atteggiamento diffidente riscontrato nelle prime missioni all'estero. La grande attenzione riservata a Milano lo dimostra. Le decisioni di diversi operatori di ricollocare attività e personale nel capoluogo lombardo sono la testimonianza della confidenza nella ripresa che i dati stanno registrando negli ultimi mesi''.