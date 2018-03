Luxottica: corsa in Borsa con ok Essilor

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Seduta di forti acquisti sia su Luxottica sia su Essilor sui mercati azionari dopo il via libera senza condizioni al loro progetto di fusione sia dell'antitrust europeo si di quello statunitense: in Piazza Affari il titolo del gruppo dell'occhialeria italiano ha chiuso in rialzo del 5,1% a 51,9 euro, ai massimi degli ultimi sette mesi.

Molto bene a Parigi (+4,8% a 113 euro) anche il gigante francese delle lenti: ora di fatto resta la sola antitrust cinese a dover dare il parere tra quelli vincolanti al 'closing' dell'operazione.