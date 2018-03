Borsa:Milano -0,96% con Pil,disoccupati

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Piazza Affari a metà giornata cede lo 0,96% con il Ftse Mib a 22.422 punti dopo la diffusione in mattinata dei dati sulla disoccupazione che a gennaio risale all'11,1% e sul Pil che nel 2017 è a +1,5%. Sul listino principale si confermano le vendite su Campari (-2,63%) dopo i conti con diversi analisti che hanno abbassato il prezzo obiettivo. Male anche Fca (-2,45%) che esaminerà il possibile spin off di Marelli nel secondo trimestre. Tra gli altri male Pirelli (-2,5%) e St (-2,07%). I diritti del Creval negoziati fino a domani, perdono quasi il 25% mentre le azioni lasciano il 2,51%. Resiste Carige (+1,51%) con il finanziarie Raffaele Mincione che forte della sua quota del 5,4% del capitale, chiede un posto in consiglio. Scatta poi Luxottica (+4,74%) dopo che la Commissione europea ha approvato il progetto di concentrazione con Essilor. Lo spread tra btp e bund resta stabile in area 133 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 2%.