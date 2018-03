Borsa Milano chiude in calo, occhi a Fed

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,7% a 22.448 punti, ma non è colpa dell'avvicinarsi delle elezioni. Il listino milanese è infatti in linea con quelli internazionali, dagli asiatici a Wall Street, passando per le piazze europee, dove Francoforte è stata la peggiore (-1,97%). A togliere slancio ai mercati sono l'attesa per il rialzo dei tassi della Fed - anche se il presidente Jerome Powell ha confermato che sarà "graduale" - e la crescita del pil americano leggermente inferiore alle previsioni. Piazza Affari non ha quindi capitalizzato il dato sul Pil italiano, aumentato nel 2017 dell'1,5%. Il listino milanese è stato guidato da Luxottica (+5,15%), spinta dal via libera degli antitrust Ue e Usa alla fusione con Essilor (+4,87 sulla Borsa francese), mentre Fca ha ceduto il 2,75%, sulla scia del calo delle immatricolazioni in Italia a febbraio. Male anche Stm (-3,85%) e Pirelli (-3,29%).

L'euro oscilla attorno a quota 1,22 dollari. Lo spread btp/bund è a 130 punti.