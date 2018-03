Borsa: Milano -0,15% con Campari, Fca

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Piazza Affari conferma l'avvio in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,15% a 22.575 punti. Tiene Ferragamo che continua a salire (+1,43%) dopo l'addio dell'attuale a.d che lascerà il prossimo 8 marzo in occasione dei dati di bilancio. Sale poi Carige (+1,18%) con il finanziarie Raffaele Mincione che forte della sua quota del 5,4% del capitale, chiede un posto in consiglio. Tra gli altri titoli positivi Luxottica (+0,71%) e a seguire Terna (+0,24%), Brembo (+0,17%). Saliscendi dei diritti del Creval negoziati fino a domani, che perdono il 4,07% mentre il titolo cede l'1,69% con l'aumento che si concluderà giovedì prossimo. E continua la scia negativa di Campari (-1,69%) dopo i conti, con diversi analisti che hanno tagliato il prezzo obiettivo. Tra le principali flessioni poi Fca (-1,3%) che esaminerà il possibile spin off di Marelli nel secondo trimestre e St (-1,12%). Lo spread tra btp e bund è stabile a 133 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 2%.