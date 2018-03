Borsa: Europa in rosso, Francoforte -2%

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Chiusura in rosso per le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte, che ha chiuso in perdita dell'1,97% a 12.190,94 punti, seguita da Parigi, che ha ceduto l'1,09% a 5.262 punti. Negative anche Londra (0,78% a 7.175 punti) e Milano (-0,7% a 22.448 punti).