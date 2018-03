Borsa: Europa conferma calo,Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Borse europee in calo in scia alle flessioni delle Piazze asiatiche e soprattutto degli indici azionari statunitensi con il Pil americano rivisto al ribasso.

L'indice d'area Stoxx 600 lascia sul terreno quasi mezzo punto con le vendite che si concentrano in particolare su finanziari, energia e informatica. Londra cede lo 0,3%, Parigi lo 0,61% mentre Francoforte è la peggiore (-0,93%). Milano si appesantisce ulteriormente (-0,7%, Ftse Mib 22.520 punti) dopo i dati sulla disoccupazione che a gennaio risale all'11,1%. Euro debole sul dollaro con la moneta unica 1,21 sul biglietto verde.

Lo spread resta stabile in area 133 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 2%. A Piazza Affari si confermano le vendite su Campari (-2,54%) dopo i conti con diversi analisti che hanno abbassato il prezzo obiettivo. In flessione Fca (-1,7%), Mediaset (-1,62%) e St (-1,67%). Precipitano i diritti Creval a -11,4%.