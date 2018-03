Borsa: Europa conferma calo, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Le Borse europee confermano la debolezza della seduta in scia all'Asia e agli indici azionari statunitensi con il Pil americano rivisto al ribasso e l'attesa di un rialzo dei tassi da parte della Fed. Lo stoxx 600 perde oltre un punto con tutti i settori in rosso ed in particolare industriali, energia e finanziari. Ha avuto poco impatto il dato sulla disoccupazione nella zona euro stabile a 8,6% a gennaio, il tasso più basso da dicembre 2008. Tra le Piazze principali Parigi perde l'1,18%, Londra lo 0,86%. Maglia nera è Francoforte (-1,24%). L'euro resta debole sul dollaro (1,21 il cambio). Milano lascia sul terreno l'1,03% con il Ftse Mib a 22.375 punti dopo i dati su Pil (+1,5% nel 2017) e disoccupazione risalita a gennaio all'11,1%. Strappa Luxottica (+3,61%) dopo l'ok dell'Ue alla fusione con Essilor. Bene anche Carige (+1,18%) con Mincione che chiede un posto in cda. Male i diritti Creval (-35,1%) e vendite su Campari (-3,1%), Fca (-2,6%). Lo spread tra btp e bund è a 134 punti.