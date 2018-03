Borsa: Asia in calo,Europa vista debole

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Borse di Asia e Pacifico in rosso dopo che Cina e Giappone hanno visto il comparto industriale frenare nel primo scorcio del 2018. Tokyo lascia sul terreno l'1,59% nonostante l'accelerazione delle spese per investimenti delle imprese giapponesi e seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi con il Pil americano rivisto al ribasso e la nuova fase di rivalutazione dello yen sulle principali divise. Controcorrente le Piazze cinesi. Shenzhen sale più delle altre (+1,43%). Caute invece Hong Kong (+0,20%) e Shanghai (+0,44%). Vendite invece a Sidney (-0,71%) mentre è chiusa Seul.

Attese in flessione anche le Piazze europee in una giornata densa di dati macro. Previsti il pil dalla Spagna e il pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

Sempre dall'Italia e anche a livello europeo il dato sul tasso di disoccupazione. Da Stati Uniti a partire dalle 14:30 tra i dati in calendario richieste di sussidio, indice ism manifatturiero.