Amplifon: 2017 record per utile e ricavi

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Il 2017 è stato il terzo anno record per ricavi ed Ebitda per Amplifon, con utile netto ai massimi storici: oltre 100 milioni di euro (+58,1%). I ricavi consolidati sono stati di 1.266,0 milioni (+12,5% a cambi costanti e +11,7% a cambi correnti). L'Ebita, al netto degli oneri non ricorrenti, è aumentato del 14,9% a 217,5 milioni.

L'Ebitda 'as reported' ha raggiunto i 212,5 milioni (+13,7%). Il risultato netto su base ricorrente è cresciuto del 34,2% a 95 milioni. Il cda ha proposto un dividendo di 11 centesimi per azione (+57,1%), con pay-out pari a circa il 24% dell'utile netto consolidato per azione. "Cresciamo ad un tasso tre volte superiore al mercato di riferimento e siamo pertanto estremamente fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi di medio-lungo termine" ha detto Enrico Vita, ad.