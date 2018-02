Tribunale Venezia, stop aumento di Ferak

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato nei giorni scorsi dagli azionisti di minoranza di Ferak, la holding del Nordest che ha mano più dell'1,37% di Generali, sospendendo con effetto immediato la delibera di aumento di capitale di 70 milioni di euro della società, voluto dal socio di maggioranza (al 63%), la famiglia Amenduni. Il Tribunale ha ritenuto giuridicamente fondati i presupposti di eccezionale e motivata urgenza invocati dagli azionisti di minoranza - Sviluppo56 della Finint di Enrico Marchi, Veneto Banca, in liquidazione, e Gianfranco Zoppas - e la sussistenza del grave pregiudizio che essi subirebbero dalla ricapitalizzazione iperdiluitiva. Le parti dovranno comparire in udienza il 28 marzo per discutere in merito alla conferma, modifica o eventuale revoca del provvedimento di sospensione della delibera di aumento di capitale che, fino ad un diverso pronunciamento del Tribunale, non potrà essere eseguito dal socio di maggioranza.