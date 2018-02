Piaggio: in 2017 utile +42% a 20 mln

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Piaggio ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile in crescita a 20 milioni di euro (+42,3% sul 2016) e ricavi saliti del 2,2% a 1.342,4 milioni (+2,6% a cambi costanti). Il Cda, si legge in una nota, ha proposto all'assemblea una cedola di 5,5 centesimi, pari a un monte dividendi di 19,7 milioni di euro.

In miglioramento anche l'indebitamento finanziario netto, ridottosi nel 2017 di 44,3 milioni, a quota 446,7 milioni.

L'ebitda è cresciuto del 12,6% a 192,3 milioni euro e il risultato operativo (ebit) del 18,8% a 72,3 milioni.