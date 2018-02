Maire Tecnimont: Di Amato, aperti a M&A

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Siamo aperti e interessati a nuove possibilità di investimento, ma non abbiamo nessuna ansia da prestazione". Così il presidente di Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato, interpellato sulla possibilità di M&A, a margine dell'evento 'Sinergy talks', durante il quale è stato presentato un accordo tra Maire Tecnimont e Sace Simest.

"L'azienda va bene ed è performante", aggiunge Di Amato, spiegando che il "focus resta quello tecnologico". "Ci sono delle cose che stiamo guardando, di dimensioni contenute, ma se integrate nel nostro business possono avere effetti importanti".

Per quanto riguarda i target 2017 "non ci saranno sorprese", afferma il Ceo di Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero, spiegando che l'azienda ha "una crescita organica molto forte. I ricavi negli ultimi due anni sono cresciuti tanto e per il 2017 li stimiamo a 3,5 miliardi di euro. Pensate che tre anni fa erano a 1,5 miliardi".