Leonardo: in Cina ordini per 120 mln

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Leonardo ha annunciato oggi la firma con Sino-US Intercontinental Helicopter Investment, distributore degli elicotteri civili di Leonardo in Cina, di nuovi contratti per 26 elicotteri per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro. Le consegne degli elicotteri - si legge imn una nota - inizieranno quest'anno e si protrarranno fino al 2019.

I 26 elicotteri ordinati sono: 7 elicotteri AW119Kx, 15 AW109 Trekker e 4 AW139. Gli ordini annunciati oggi si aggiungono alla serie di contratti, in particolare per eliambulanze, siglati da Sino-US con Leonardo negli ultimi anni. Leonardo - evidenzia la nota - vanta una posizione di leadership nel mercato cinese dell'elisoccorso e una flotta di oltre 200 elicotteri per missioni sia commerciali sia di pubblica utilità. Con 30 unità consegnate nel 2017, Leonardo ha stabilito lo scorso anno un primato di crescita nel Paese.