Da Cipe oltre 900 mln a strade-ferrovie

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Stanziamenti per 934,4 milioni per la messa in sicurezza delle strade, connessioni ferroviarie, rinnovo materiale rotabile, porti, dighe, ciclovie: è quanto prevede il secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture del Ministero Infrastrutture e Trasporti, relativo alla programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, che è stato approvato dal Cipe. Lo rende noto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, precisando che al Mezzogiorno vanno risorse per 711,8 milioni, al Centro Nord per 225,5.