Contratti: sì Confindustria-sindacati su nuovo modello

Accordo raggiunto su un testo condiviso tra il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, su nuovo modello contrattuale e relazioni industriali. L'accordo sarà firmato il 9 marzo dopo gli organismi delle tre organizzazioni sindacali, come si apprende al termine della riunione nella sede della foresteria di Confindustria.



Il testo parte dalla conferma dei due livelli di contrattazione, il primo livello nazionale ed il secondo aziendale o territoriale, indica i criteri di calcolo degli aumenti salariali e introduce il Trattamento economico complessivo (Tec) ed anche il Trattamento economico minimo (Tem). Altra novità è la definizione per la prima volta della misurazione della rappresentatività anche per le imprese. "Si è concluso questa notte il confronto tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria - si legge nel comunicato congiunto - in merito ai contenuti e agli indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva. Il documento conclusivo rilancia il valore delle relazioni industriali. Il testo è stato condiviso dai tre Segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e dal Presidente di Confindustria e sarà sottoposto, nei prossimi giorni, alla valutazione degli organismi delle tre Organizzazioni sindacali. L'accordo sarà firmato al termine di questa verifica nel pomeriggio del 9 marzo".