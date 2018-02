Borsa: Shanghai negativa,chiude a -0,99%

(ANSA) - PECHINO, 28 FEB - Le Borse cinesi terminano gli scambi contrastate: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,99%, a 3.259,41 punti, mentre quello di Shenzhen inverte la rotta al ribasso d'apertura e chiude a +0,16%, a quota 1.811,78.

L'indice Pmi manifatturiero segna in Cina a febbraio un calo a 50,3, ai minimi da luglio 2016, a fronte di 51,3 di gennaio e 51,2 stimato dagli analisti. Il trend, per l'Istituto nazionale di statistica, sconta i minori giorni lavorativi sullo stesso periodo del 2017 per la festività del Capodanno lunare. Segnali di rallentamento anche per l'indice Pmi non manifatturiero, sceso a 54,4 da 55,3 di gennaio, a fronte di attese a 55,0.

Lo yuan si indebolisce di 148 punti base sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità bilaterale a 6,3294.