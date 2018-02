Borsa: Europa prosegue debole

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse europee proseguono in territorio negativo mentre i futures di Wall Street sono in positivo. L'euro prosegue in calo a 1,2219 dollari mentre lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 132 punti base.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,3%. Londra e Parigi sono in calo dello 0,3%, Francoforte e Milano dello 0,2%. Nel Vecchio continente il settore immobiliare cede lo 0,7%, l'energia lo 0,3%, le telecomunicazioni lo 0,2%. In positivo la finanza che guadagna lo 0,1%.

A Piazza Affari in forte calo Campari che cede il 4,1%, dopo i conti 2017 e dopo che Investec ha tagliato il suo giudizio a 'sell'. Male anche Pirelli che lascia sul terreno il 2%, Tenaris l'1,4% e Italgas l'1,3%. Svettano in cima al listino Ferragamo che guadagna il 3,3%, dopo il divorzio dall'amministratore delegato Eraldo Poletto, e Piaggio del 3%, con i conti 2017 che hanno fatto registrare un utile in crescita del 42%. Andamento positivo anche per le banche con Ubi che guadagna lo 0,9% e Bper 0,4%.