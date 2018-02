Borsa: Milano tiene con Poste

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Piazza Affari ha resistito in cauto rialzo fino alla fine, in testa alle altre borse europee (Ftse Mib +0,08% a 22.724 punti), tra scambi in ripresa per oltre 2,6 miliardi di euro di controvalore, mentre Wall Street ha invertito la rotta rispetto all'avvio. Gli acquisti si sono concentrati su Poste (+5,8%) dopo il piano industriale al 2022, gradito dagli analisti. Effetto conti su Moncler (+1,94%), presentati anche da Campari (-3,25%), Prysmian (-0,5%) e da Luxottica (-3,01%). Ha chiuso sotto ai massimi Mediaset (+0,76%), che ancora non esclude un accordo stragiudiziale con Vivendi (+0,29%) sulla vicenda Premium, nel giorno in cui ha corso Sky (+20,5%) a Londra, dopo l'offerta di Comcast (-6,22% a New York).