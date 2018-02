Borsa: Europa in calo dopo dati Ue

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Borse europee in negativo dopo i dati in lieve calo dell'indicatore del sentimento economico e della fiducia delle imprese dell'Ue. L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,2321 e lo spread tra Btp e Bund è in calo a 135 punti base.

Francoforte perde lo 0,5%, Parigi lo 0,2%, Londra lo 0,1% mentre Milano è piatta. Nel Vecchio continente in rosso le telecomunicazioni che cedono l'1%, immobiliare lo 0,7% e l'energia lo 0,2%. A Londra vola Sky a +20%, dopo l'offerta di acquisto lanciata da Comcast per 22,1 miliardi di sterline. In calo Siemens che cede l'1,4%, Basf l'1,8%.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Poste che guadagna il 5,7%, dopo la presentazione del piano strategico. In positivo anche Moncler in rialzo del 2,7% con i conti, e Mediaset del 2,3%, dopo il rinvio dell'udienza della causa con Vivendi per la vicenda Premium. Bene Campari a +1,2%, con l'utile che sale a 233 milioni e le vendite a +5,2%. In fondo al listino Luxottica che cede il 2,8%, Cnh il 2% e Leonardo l'1,6%.