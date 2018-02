Borsa: Milano lima a +0,18% con energia

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Piazza Affari a metà giornata azzera il rialzo con il Ftse Mib che naviga a ridosso della parità (+0,18% a 22.712 punti). Tra i titoli resta fiacca l'energia con Saipem (-0,82%), A2a (-0,54%) e Snam (-0,32%).

deboli anche i finanziari con Unicredit che perde lo 0,7%, Ubi lo 0,55% e Intesa lo 0,39%. Di contro sono sempre ben comprati i diritti del Creval (+13,7% a 3,02 euro) mentre le azioni salgono dell'1,25% a 0,10 euro. Su di giri Carige (+7,4%) sul riassetto azionario con il recente ingresso nel capitale con il 5% del finanziere Raffaele Mincione. Bene poi Moncler (+2,78%), Campari (+1,69%) e Ferrari (+1,44%). Fca guadagna lo 0,61%. Nel fine settimana il Financial Times ha scritto che il Lingotto annuncerà l'abbandono dei motori diesel entro il 2022 per i veicoli passeggeri. Fuori dal paniere principale Saras (+1,57%).

Nella notte è scomparso il presidente, Gian Marco Moratti. Lo spread tra btp e bund è a 136 punti, in calo rispetto all'apertura e con il rendimento del decennale italiano al 2%.