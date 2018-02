Borsa: Europa resta rialzo,Milano +0,15%

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Le Borse europee si confermano in rialzo con l'indice d'area Stoxx 600 che sale di mezzo punto.

Più o meno sugli stessi livelli le principali Piazze con Londra che segna un +0,35%, Parigi lo 0,6% e Francoforte lo 0,45%.

L'euro resta in rialzo sul dollaro con la moneta unica stabilmente a 1,23 sul biglietto verde. Il mercato guarda all'audizione del neo presidente della Fed Jerome Powell al Congresso, anticipata di un giorno a domani. Nel pomeriggio invece il presidente della Bce, Mario Draghi, sarà audito dalla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo.

Milano lima allo 0,15% con il Ftse Mib a 22.695 punti. Tra i titoli in evidenza Campari (+1,93%), Moncler (+1,89%), Tenaris (+1,40%). Vendite sempre sull'energia con Italgas che cede l'1,31% e Snam lo 0,64%. Diritti Creval a +16%. Lo spread tra btp e bund è in calo a 135 punti base con il rendimento del decennale italiano sempre al 2%.