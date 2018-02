Borsa: Asia positiva,verso rialzo Europa

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Le Borse di Asia e Pacifico aprono la settimana in positivo con Tokyo che sale dell'1,19% con lo yen che rallenta. Sui mercati prevale l'ottimismo degli investitori in scia a buoni guadagni di Wall Street. Salgono anche le Piazze cinesi con Shanghai che registra un rialzo dell'1,23% e Shenzhen del 2,24%. Più caute Hong Kong (+0,62%), Seul (+0,25%) e Sidney (+0,71%). Anche le Borse europee sono attese in positivo in una giornata povera di dati macro. L'unico dagli Stati Uniti riguarda le vendite di case nuove. Per il resto si guarda ai prossimi giorni. Già domani è in calendario il rapporto annuale della Bundesbank presentato dal presidente Jens Weidmann tra i papabili a succedere a Mario Draghi alla guida della Bce. Mentre mercoledì il neo presidente della Fed Jerome Powel è atteso in audizione di fronte alla Commissione servizi finanziari della Camera.