Tim: per Persidera nuova offerta 300 mln

Accanto a quella di F2i-Rai Way è arrivata al Cda di Tim una seconda offerta non vincolante per Persidera. Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie la nuova proposta d'acquisto della società dei canali di trasmissione del digitale terrestre (al 70% di Tim, al 30% di Gedi) ammonta a quasi 300 milioni. E' quindi più vicina alle richieste dei due venditori rispetto alla proposta presentata da F2i e Rai Way.

L'offerta non vincolante per Persidera è arrivata da I Squared Capital. Con base a New York, I Squared Capital è una società americana specializzata in investimenti nelle infrastrutture, attiva in Nord America, Europa e in paesi come India e Cina.