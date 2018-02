Petrolio: cala a 62,74 dollari

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Prezzo del petrolio in calo sui mercati sebbene il bilancio della settimana si avvii a chiudere in positivo con un +1,7% grazie ai dati sulle scorte Usa, risultati in calo, diffusi nei giorni scorsi. Il Wti del Texas segna un ribasso di 3 centesimi a 62,74 dollari al barile. Lieve ribasso anche per il Brent (-8 centesimi a 66,31 dollari).