Embraco: Slovacchia, nessun aiuto

(ANSA) - BRUXELLES, 23 FEB - La Slovacchia non ha dato nessun aiuto di Stato a Embraco per rilocalizzare la produzione. Lo riferisce all'ANSA un diplomatico slovacco, che precisa: "risponderemo alla lettera della Commissione europea con la documentazione che prova che non abbiamo fornito alcun aiuto diretto o indiretto alla decisione di Embraco di delocalizzare la sua produzione". La Slovacchia è conosciuta per la sua forza lavoro di alta qualità e la produttività del lavoro. Nel caso di Embraco, crediamo che sia una decisione puramente industriale quella di delocalizzare usando una buona opportunità di business", afferma. La Slovacchia "ha sempre supportato il dialogo franco e la comunicazione fra i suoi partner più vicini", continua il diplomatico, "secondo noi, questo caso deve essere discusso attraverso i canali appropriati, non sui media".