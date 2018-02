Borsa: Milano chiude in testa Europa

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in testa alle altre borse europee (Ftse Mib +0,93% a 22.672 punti), archiviando le parole sul prossimo voto in Italia del presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker, pesanti nella vigilia per il listino. Nella norma gli scambi, per 2,3 miliardi di euro di controvalore. Sugli scudi Snam (+3,86%), con la raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank, seguita da Bper (+3,8%), Italgas (+2,82%), Saipem e Terna (+2,53% entrambe). Bene Banco Bpm (+2,44%), Ubi (+2,02%) e Creval (+1,67%), rimbalzata con i diritti sull'aumento di capitale (+132,35% a 2,67 euro). In luce Tim (+2,15%), con l'ipotesi di abbandono della joint-venture con Canal Plus e la nuova offerta per Persidera, più cauta invece Mediaset (+0,41%).