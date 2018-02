Borsa: Europa debole, sale lo spread

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Borse europee deboli a metà seduta con Madrid maglia nera (-0,8%), in scia alle vendite su Inditex (-5,8%, 'tagliata' da Jp Morgan) e Iag (-4,6% nonostante i conti in crescita). Londra cede lo 0,1%, Parigi lo 0,2%, Milano e Francoforte sono invariate. L'Eurostat ha confermato il dato sull'inflazione a gennaio (+1,3%), lasciando gli investitori ad interrogarsi sull'evoluzione dei tassi. In assenza di dati macro significativi, i mercati guardano all'apertura di Wall Street, su cui i future sono positivi. I dati sull'inflazione aiutano i titoli di Stato, con i rendimenti in calo ad eccezione che in Spagna, Italia e Portogallo. Un po'di tensione sugli spread, con quello btp-bund che si allarga di 6,5 punti base, a quota 138, nonostante la retromarcia del presidente del Presidente della commissione Ue, Juncker sui rischi legati alle elezioni in Italia. A Milano bene Tenaris (+2,47%), Snam (+2,29%) e Tim (+1,62%) mentre scivola Mps (-2,5%) e Ferragamo (-2%).