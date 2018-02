Borsa: Europa cauta, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Si confermano caute e prive di una direzione le principali borse europee dopo l'avvio incerto di Wall Street ad eccezione di Milano (Ftse Mib +0,92%), che svetta a fronte del calo di Londra (-0,17%) e Madrid (-0,62%) e dei timidi rialzi di Parigi (+0,05%) e Francoforte (+0,3%). In calo a 1,23 il dollaro sull'euro, mentre il differenziale tra Btp e Bund ridiscende a quota 140 punti base, dopo essere salito fino a 142, con una variazione di 4,2 punti ed un rendimento in calo di un decimo di punto al 2,06%. Tra i titoli favoriti in Piazza Affari Saipem (+3,47%), Snam (+3,39%) e Tenaris (+2,97%) insieme a Bper (+2,9%) e Banco Bpm (+2,08%). Rimbalza il Creval (+0,98%) insieme ai diritti sull'aumento di capitale (+73,91%), mentre scivola Mps (-3,2%). Sotto pressione Valeo (-10,9%) a Parigi dopo i conti, bene Steinhoff (+7,58% a Francoforte), titolare di Conforama, dopo i recenti crolli a seguito di uno scandalo sui conti truccati.